70-летний Крикунов выиграл 700-й матч в чемпионатах страны

«Динамо» обыграло СКА (2:0) в матче регулярного чемпионата .

70-летний главный тренер бело-голубых добился 700-й победы в чемпионатах страны.

Специалист начал тренерскую карьеру в 1985 году. С 2004 по 2006 год Крикунов возглавлял сборную России.

Под его руководством московское становилось чемпионом страны в сезоне-2004/05, а также обладателем Кубка европейских чемпионов-2006.