70-летний Крикунов выиграл 700-й матч в чемпионатах страны

«Динамо» обыграло СКА (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
70-летний главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов добился 700-й победы в чемпионатах страны.
Специалист начал тренерскую карьеру в 1985 году. С 2004 по 2006 год Крикунов возглавлял сборную России.
Под его руководством московское «Динамо» становилось чемпионом страны в сезоне-2004/05, а также обладателем Кубка европейских чемпионов-2006.
Тренер. Глыба. Победитель! pic.twitter.com/rKAS2sp0zc— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) February 1, 2021