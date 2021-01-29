Российские биатлонисты выступят на ЧМ в новых комбинезонах из-за санкций WADA

Российские биатлонисты на чемпионате мира в будут выступать в новых комбинезонах из-за санкций Всемирного антидопингового агентства ( ).

Об этом сообщает со ссылкой на Союз биатлонистов России ( ).

На форме будет отсутствовать национальная символика.

По информации источника, СБР рассматривал вариант, при котором спортсмены выступят в уже имеющихся комбинезонах, но с заклеенной символикой, однако в итоге было решено изготовить новые комплекты.

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