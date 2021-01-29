Российские биатлонисты выступят на ЧМ в новых комбинезонах из-за санкций WADA

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Российские биатлонисты на чемпионате мира в Поклюке будут выступать в новых комбинезонах из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР). 

На форме будет отсутствовать национальная символика.

По информации источника, СБР рассматривал вариант, при котором спортсмены выступят в уже имеющихся комбинезонах, но с заклеенной символикой, однако в итоге было решено изготовить новые комплекты.

Чемпионат мира пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

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