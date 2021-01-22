Влашич – лучший в РПЛ по версии игроков, золото Большунова, Ларионов повезет сборную на Шведские игры, УЕФА хочет реформировать ЛЧ, медали Халили и Шевченко и другие новости утра

1. Хавбек ЦСКА Никола Влашич – лучший игрок РПЛ в 2020-м по опросу Sports.ru среди футболистов лиги, Дзюба – 2-й. Карпин и Федотов – лучшие тренеры, Семак – 3-й.

Кокорин, Малком и Гайч – главные разочарования среди игроков. Среди тренеров главными разочарованиями названы Николич, Семак и Тедеско.

2. 🥇 Российский лыжник Александр Большунов выиграл коньковую гонку на 15 км на этапе Кубка мира по лыжам, Якимушкин – 5-й, Клэбо – 7-й, Устюгов – 12-й.

Американская лыжница Джесси Диггинс победила в женском забеге на 10 км, Йохауг – 2-я, Ступак – 11-я, Непряева сошла.

3. УЕФА хочет реформировать Лигу чемпионов из-за угрозы создания Суперлиги. Распределение доходов изменят ради топ-клубов.

4. Аскаров, Кравцов и Подколзин вошли в состав сборной России на Шведские игры. Тренер молодежки Игорь Ларионов будет руководить главной командой страны на турнире вместо Брагина.

5. Трансферные новости. Хавбек «Зенита» Мусаев перешел в «Рубин». «Зенит» сможет выкупить его за 1,5 млн евро в течение первых двух сезонов. Гайч перешел из ЦСКА в «Беневенто» на правах аренды. Серия А разместила информацию на сайте, хотя клубы пока не объявляли о трансфере. «МЮ» отдал Лингарда в аренду «Вест Хэму».

«Реал» считает, что Рамос уйдет 30 июня. Клопп убеждает окружение Мбаппе в необходимости трансфера в «Ливерпуль». Также пишут, что «Реал» попробует подписать француза летом, «ПСЖ» может продать игрока за 150-160 млн евро.

6. 🥈 Россиянин Карим Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону, Серохвостов – 10-й.

🥉 Анастасия Шевченко выиграла бронзовую медаль в женской гонке.

7. КХЛ. «Локомотив» победил «Авангард», ЦСКА выиграл у минского «Динамо», «Северсталь» – у рижского.

8. «Барселона» сыграет с «Гранадой» в 1/4 финала Кубка Испании и другие пары.

9. НХЛ. В единственном матче дня «Чикаго» уступил «Коламбусу».

10. Российская лыжница Наталья Непряева сломала руку при падении на этапе Кубка мира в Фалуне. Ей потребуется операция.

11. НБА. «Бруклин» набрал 147 очков в победном матче с «Оклахомой», 38 очков Янниса не помогли «Милуоки» в матче с «Новым Орлеаном» и другие результаты.

12. Пишут, что «Тамбов» близок к банкротству. Клуб все еще не нашел источник финансирования.

13. Месси, Роналду, Левандовски, Иньеста, Рамос, ван Дейк, Нойер – в сборной десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Также Месси, Неймар, Агуэро и Маскерано попали в сборную десятилетия в Южной Америке.

14. Евролига. Московский ЦСКА дома проиграл «Баварии» (66:69). Армейцы смогли набрать лишь 6 очков в 4-й четверти, проиграв решающий отрезок с 13-очковой разницей. Самым результативным в составе ЦСКА стал сербский центровой Никола Милутинов, набравший 16 очков.

15. Арестован экс-глава организации «Арена-2018», строившей стадионы к ЧМ-2018. Его подозревают в хищении средств.

16. Роман Широков получил благодарность от детского дома за деньги, вырученные от продажи бутс, в которых он избил судью.

Цитаты дня.

Геннадий Орлов: «Правильно отобрали у белорусов ЧМ-2021. Лукашенко издевается над своими людьми»

Вячеслав Фетисов: «Путин сделал все для развития хоккея. 400 крытых арен построено за последние годы»

Адвокат Широкова об избиении судьи: «Причиной был непрофессионализм самого Данченкова. Это его позор!»

Тихонов о «Дворце для Путина»: «Я за Навального, надо освещать такие вещи. Все продано, но многие говорят, что Навальный плохой»

Магомед Исмаилов: «Минеев – очкошник. Официально»

Черданцев о критике от Карпина: «Человека, чего-то добившегося в профессии комментатора, отчитываешь как мальчишку?!»

Ривалдо: «Барселона» ошиблась, не продав Месси»