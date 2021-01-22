«Спартак» согласовал аренду Промеса с опцией выкупа за 9 млн евро

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Полузащитник «Аякса» Куинси Промес близок к переходу в «Спартак».

Московский клуб арендует футболиста на срок до конца сезона, в соглашение будет включена опция выкупа летом за 9 миллионов евро. При этом обязательств по выкупу перед «Спартаком» не будет.

Сообщалось, что за аренду Промеса «Спартак» заплатит 500 тысяч евро. 

Промес уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 19 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно найти здесь.

Похоже, Промес все ближе к «Спартаку». Каким он запомнился в Москве?

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