НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Атлантой», «Милуоки» примет «Портленд» и другие матчи

В понедельник, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
Действующие чемпионы «Лейкерс» сыграют в гостях с «Атлантой». «Милуоки» Адетокумбо примет «Портленд» Лилларда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 2 февраля, 05.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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