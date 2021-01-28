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Sports.ru NBA

    НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Атлантой», «Милуоки» примет «Портленд» и другие матчи

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    В понедельник, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

    Действующие чемпионы «Лейкерс» сыграют в гостях с «Атлантой». «Милуоки» Адетокумбо примет «Портленд» Лилларда.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Майами – Шарлотт
    Дата проведения
    2 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Атланта – Лейкерс
    Дата проведения
    2 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Миннесота
    Дата проведения
    2 февраля, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Хьюстон
    Дата проведения
    2 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Сакраменто
    Дата проведения
    2 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Портленд
    Дата проведения
    2 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Чикаго – Нью-Йорк
    Дата проведения
    2 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Мемфис
    Дата проведения
    2 февраля, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Финикс
    Дата проведения
    2 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Детройт
    Дата проведения
    2 февраля, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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