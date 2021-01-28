НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Атлантой», «Милуоки» примет «Портленд» и другие матчи

В понедельник, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата пройдут десять матчей.

Действующие чемпионы сыграют в гостях с «Атлантой». Адетокумбо примет Лилларда.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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