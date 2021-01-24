«Газпром-медиа» разорвал контракт с «Триколором». Из сетки оператора пропали «Матч Премьер», «Матч Футбол» и КХЛ ТВ

У «Газпром-медиа» конфликт с «Триколор ТВ», одним из крупнейших российских вещателей.

«Триколор» объявил о завершении срока действия контракта с «Ред Медиа» – подразделением «ГПМ», куда входят спортивные каналы «Матч Премьер» и «Матч Футбол», а также КХЛ ТВ.

В свою очередь, «Газпром-медиа» выпустил заявление, в котором обвинил оператора в «непоследовательной и агрессивной политике».

«С 01 февраля по решению оператора «Триколор» его абоненты лишились возможности просмотра всех телеканалов из дистрибуционного пакета телевизионной компании «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»), среди которых премиальные спортивные пакеты «МАТЧ! Футбол» и «МАТЧ Премьер», а также каналы различной тематической направленности собственного производства компаний холдинга и ряда других производителей.

В рамках обсуждения условий по продлению договора на 2021 год «Триколор» в ультимативном порядке потребовал от «Ред Медиа» пересмотра коммерческой части действующего договора на неприемлемых условиях, не учитывающих экономическую конъюнктуру и сложившуюся на рынке практику взаимодействия. Ни одно из встречных предложений со стороны «Ред Медиа» принято не было.

Холдинг «Газпром-медиа» придерживается принципов единой ценовой политики для всех операторов платного ТВ. Соглашение с новыми требованиями «Триколора» привело бы к созданию преимущественных условий, что для «Газпром-медиа» неприемлемо», – говорится в заявлении «Газпром-медиа».

Как утверждает экс-директор «Лиги ТВ» Илья Геркус, у «Триколора» более ста тысяч подписчиков «Матч Премьер» – четверть от общего числа. Отметим, что в прошлом году стороны уже конфликтовали и объявили о расторжении отношений 1 марта, но 3 марта подписали новый контракт.