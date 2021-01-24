«Барселона» заплатит Месси 39 млн евро за лояльность даже в случае ухода аргентинца летом

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси летом дополнительно получит 39 миллионов евро от клуба, сообщает As со ссылкой на El Mundo.

Такая сумма гарантирована аргентинцу в качестве бонуса за лояльность, и он получит ее независимо от того, останется в команде или покинет ее по истечении текущего контракта.

Выплата по условиям действующего соглашения должна быть произведена в июле 2021 года.

Напомним, что форвард Неймар, несмотря на переход в «ПСЖ», ранее требовал от «Барселоны» 26 миллионов евро, настаивая на том, что каталонцы гарантировали ему такой бонус за лояльность при продлении контракта. Эти деньги он должен был получить прямо перед уходом в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Барселона» еще должна Месси 63,5 млн евро. Ему выплатили только 8,5 млн из 72 за этот сезон.

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