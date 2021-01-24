«Ливерпуль» арендовал защитника Кабака у «Шальке»

«Ливерпуль» подписал еще одного защитника перед закрытием трансферного окна.
На правах аренды к мерсисайдцам присоединился Озан Кабак. Он перешел из «Шальке» до конца сезона.
В настоящий момент трансфер ожидает одобрения от АПЛ. 20-летний турок будет выступать под 19-м номером.
Сообщалось, что «Ливерпуль» арендует Кабака с опцией выкупа за 30 млн евро.
В текущем сезоне Кабак провел 14 матчей в Бундеслиге и получил 1 красную карточку. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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