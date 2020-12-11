Агент Шкурина: «Беларусь, как и Россия, живет по указам президента, а не по закону»

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, высказался о ситуации вокруг отстранения игрока от сборной Беларуси.

Футболист отказался выступать за сборную, пока у власти находится нынешний президент . Шкурин был исключен из сборной Беларуси и лишен льготы по отсрочке воинской службы. ФИФА не будет применять санкции к 21-летнему игроку.

– Илью отстранили от молодежной сборной. Сейчас говорят о том, что, если он заедет в , он сразу попадет в армию. Насколько это правда?

– Наша страна, впрочем, как и ваша, мы живем по указам президента, а не по закону. Есть указ президента, который регулирует службу в армии спортсменов, которые играют за национальные сборные.

До того, как он отправил это письмо, был звонок мне от тренера молодежной сборной [Сергея Яромко], был звонок ему от его помощника. Конкретно сказали: «Илья, ты пойми, я ничего не могу сделать, если глава федерации [ ] сказал, что обует тебя в сапоги».

В силу возраста и моей профессии у меня есть инсайды, о чем они разговаривали. Были конкретные заседания федерации, и он сказал, что обует его в сапоги. Конкретно сказал руководитель федерации [Владимир Базанов].

Этот руководитель возглавлял клуб «Динамо» Брест, он был военкомом этого города и возглавлял попечительский совет, – сказал агент на канале «КраСава» в YouTube.

«Если Шкурин не приедет в сборную, то его заберут в армию». В Беларуси пытаются наказать форварда ЦСКА за позицию по Лукашенко