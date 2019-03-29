«Ривер Плейт» ведет переговоры о переходе Дриусси. Игрок «Зенита» хочет вернуться (Radio Continental AM 590)

Нападающий может вернуться в Аргентину.

ведет переговоры о переходе 24-летнего форварда, утверждает Radio Continental AM 590.

Журналист радиостанции Себастьян Срур утверждает, что Дриусси сам хочет вернуться в родной клуб, за который играл с 2013 по 2017 год, и может сделать это бесплатно летом.

Однако, несмотря на регулярные сообщения о том, что контракт Дриусси с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года, спортивный директор клуба Хавьер Рибальта говорил, что соглашение подписано до лета 2022-го.

Дриусси несколько раз заявлял о желании вернуться в «Ривер Плейт» и выражал недовольство тем, что играет в «Зените» слева в полузащите.

Он проводит четвертый сезон в клубе . В декабре сообщалось, что «Зенит» не будет удерживать аргентинца, если поступит адекватное предложение из-за рубежа.

В 11 матчах РПЛ в этом сезоне Себастьян забил 1 гол и отдал 1 пас. Статистику игрока смотрите здесь.

«Я играю на дерьмовой позиции три года». Дриусси страдает, а «Зенит» ошибся, не продав его год назад