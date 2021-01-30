Льюис Хэмилтон: «Эмоции после убийства Джорджа Флойда придали импульс и взорвали мои выступления»

Пилот Льюис Хэмилтон рассказал о том, как пример вдохновил его стать гонщиком.

По словам Хэмилтона, свою роль сыграла в том числе личность Сенны и то, как он ставил себя обособленно и боролся с системой.

«Мне вдохновлял его пилотаж, цвета его шлема, страсть, с которой он говорил, его победы. А также он в одиночку противостоял системе, которая далеко не всегда была добра к нему. В моей карьере я тоже порой сталкивался с такими вещами, пусть и по другим причинам.

И я сказал себе: «Я хочу стать таким же гонщиком, как он, хочу попасть в «Формулу-1». Мне нравились гоночные машины, и мне профессия гонщика казалась лучшей в мире».

Хэмилтон догнал Сенну по количеству титулов еще в 2015 году, а двумя годами позже также побил рекорд бразильца по количеству поулов. На данный же момент Хэмилтон сравнялся по количеству титулов уже с Михаэлем Шумахером.

По словам британца, также очень сильно на него повлияли события в США и возникновения движения Black Lives Matter, которое борется с расизмом.

«Эмоции, которые я испытал, увидев убийство Джорджа Флойда в США, напомнили мне, что у меня в жизни тоже возникали случаи насилия, хоть и в другой форме. И эти эмоции придали мне импульс, стали топливом, которое просто взорвало мои выступления.

Я выкладывался на максимуме ради побед и я упорно тружусь, чтобы восстановить справедливость, стараюсь бороться со случаями социальной дискриминации. Возможность сделать акцент на этих проблемах и попытаться сделать так, чтобы публика обратила на это внимание, придало мне сил, дало мне дополнительный импульс на трассе. Дело было уже не в том, чтобы вновь добиться триумфа, а ради более благородных целей», – рассказал Хэмилтон.

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