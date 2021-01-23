Единая лига ВТБ. Трехочковый Криса Ричарда принес «Зелена-Гуре» победу над ЦСКА, «Парма» уступила «Химкам» и другие результаты

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В понедельник, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.

Трехочковый Криса Ричарда на последних секундах принес «Зелена-Гуре» победу над ЦСКА (93:90). Пермская «Парма» уступила «Химкам» (69:72).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Парма – Химки 69:72 (18:22, 14:19, 21:21, 16:10)
Дата проведения
1 февраля, 17.00, «УДС Молот»
Онлайн матча
Парма
Савович (16), Юшкявичюс (13), Мейерис (9), Платунов (0), Жукаускас (0) – старт; Понитка (12), Григорьев (7), Жмако (6), Ивлев (4), Буланов (2), Шейко (0).
Химки
Мики (14), Бертанс (11), Зайцев (9 + 7 подборов + 6 передач), Вяльцев (8), Моня (0 + 8 подборов) – старт; Макколлум (20), Валиев (8), Воронов (2), Шарапов (0).

Калев – Енисей 75:86 (21:26, 17:19, 18:23, 19:18)
Дата проведения
1 февраля, 20.00, «Kalevi Spordihall»
Онлайн матча
Калев
Кин (27), Кемп (16), Нургер (8), Дорбек (7 + 6 передач), Йыэсаар (4) – старт; С. Сокк (6), Кауфманис (3), Джуканович (2), Сунелик (2), Курбас (0).
Енисей
Хэммондс (18), Мэтьюз (9), Джонсон (7), Якушин (3), Попов (0) – старт; Хог (23 + 8 подборов), Бэттл (12 + 9 подборов), М.Кулагин (8), Митусов (3), Комиссаров (3).

Зелена-Гура – ЦСКА 93:90 (24:29, 24:28, 22:12, 23:21)
Дата проведения
1 февраля, 21.00, «Рекреационно-спортивный центр»
Онлайн матча
Зелена-Гура
Лундберг (26 + 6 передач), Ричард (25), Фрейманис (14), Гроселл (12 + 7 подборов), Уильямс (6) – старт; Пут (6), Кошарек (2), Рейнольдс (2), Трачик (0).
ЦСКА
Шенгелия (19), Хэкетт (12), Хиллиард (9), Боломбой (6), Курбанов (5) – старт; Антонов (12), Ухов (11), Стрелниекс (8), Джеймс (6), Фойгтманн (2).

Положение команд: Зенит – 11-1, ЦСКА – 10-3, УНИКС – 11-4, Локомотив-Кубань – 9-6, Зелена-Гура – 9-7, Автодор – 7-6, Нижний Новгород – 6-5, Химки – 6-6, Парма – 5-8, Астана – 4-9, Енисей – 3-10, Калев – 2-9, Цмоки-Минск – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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