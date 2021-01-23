Единая лига ВТБ. Трехочковый Криса Ричарда принес «Зелена-Гуре» победу над ЦСКА, «Парма» уступила «Химкам» и другие результаты

В понедельник, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.
Трехочковый Криса Ричарда на последних секундах принес «Зелена-Гуре» победу над ЦСКА (93:90). Пермская «Парма» уступила «Химкам» (69:72).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 февраля, 17.00, «УДС Молот»
- Парма
- Савович (16), Юшкявичюс (13), Мейерис (9), Платунов (0), Жукаускас (0) – старт; Понитка (12), Григорьев (7), Жмако (6), Ивлев (4), Буланов (2), Шейко (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 20.00, «Kalevi Spordihall»
- Калев
- Кин (27), Кемп (16), Нургер (8), Дорбек (7 + 6 передач), Йыэсаар (4) – старт; С. Сокк (6), Кауфманис (3), Джуканович (2), Сунелик (2), Курбас (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 21.00, «Рекреационно-спортивный центр»
- Зелена-Гура
- Лундберг (26 + 6 передач), Ричард (25), Фрейманис (14), Гроселл (12 + 7 подборов), Уильямс (6) – старт; Пут (6), Кошарек (2), Рейнольдс (2), Трачик (0).
Положение команд: Зенит – 11-1, ЦСКА – 10-3, УНИКС – 11-4, Локомотив-Кубань – 9-6, Зелена-Гура – 9-7, Автодор – 7-6, Нижний Новгород – 6-5, Химки – 6-6, Парма – 5-8, Астана – 4-9, Енисей – 3-10, Калев – 2-9, Цмоки-Минск – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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