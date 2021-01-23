Единая лига ВТБ. Трехочковый Криса Ричарда принес «Зелена-Гуре» победу над ЦСКА, «Парма» уступила «Химкам» и другие результаты

В понедельник, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ прошли три матча.

Трехочковый Криса Ричарда на последних секундах принес «Зелена-Гуре» победу над ЦСКА (93:90). Пермская «Парма» уступила «Химкам» (69:72).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Зенит – 11-1, ЦСКА – 10-3, УНИКС – 11-4, Локомотив-Кубань – 9-6, Зелена-Гура – 9-7, Автодор – 7-6, Нижний Новгород – 6-5, Химки – 6-6, Парма – 5-8, – 4-9, Енисей – 3-10, Калев – 2-9, Цмоки-Минск – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Стефен Бабурин, УНИКС душит и волжский апокалипсис. Итоги месяца в Единой лиге

ЦСКА без Джеймса – 6 очков в решающей четверти. Безнадега в Москве