Черданцев об интернете: «Сделал бы вход по IQ. Надо предъявить справку, что ты вменяемый»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался на тему работы интернета.

– Сделал бы вход по IQ. Надеюсь, когда-нибудь человечество это реализует. То есть надо будет предъявить справку, что ты вменяемый. Только после этого тебе будет разрешено заходить в интернет.

– Как решать проблему очередей в психдиспансерах?

– Это же все будет в цифре. Не завтра, а лет через 20, я думаю. У всех уже будут чипы где-нибудь вшиты, и компьютер легко сможет считывать, что именно этот человек планирует нести в общество.

– Вы серьезно?

– Человечество сойдет с ума, если будет продолжаться та интернет-вседозволенность, анархия и полный хаос, которые есть сейчас. Давайте только не будем путать это с псевдосвободой слова, речь вообще не об этом. Речь о том, что любая система должна каким-то образом управляться. Она не должна находиться вне законов, хотя бы общечеловеческих. Когда границ нет, рано или поздно они должны появиться в том или ином виде, – сказал Черданцев.