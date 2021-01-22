РУСАДА установило факт применения Шубенковым запрещенного препарата. Это не фуросемид (News.ru)

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило, что чемпион мира в барьерном беге применял запрещенный препарат, однако это не фуросемид, как сообщалось ранее.

Сам Шубенков опровергал информацию о положительной допинг-пробе.

установило факт применения запрещенного препарата. Однако препарат другой, он дает дисквалификацию в размере от трех до шести месяцев.

Шубенков получил конфиденциальное письмо через Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), федерация достоверно знает, на чем он пойман. И пока не будет вскрыта проба Б, информацию не обнародуют.

Теперь надо быстрее открыть вторую пробу, чтобы скорее дисквалифицироваться, тогда будет можно заявиться на Олимпиаду, так как к моменту начала Игр срок отстранения истечет.

Но в этом не заинтересована , которая будет тянуть расследование и санкции до последнего» – сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к .

Похоже, у Шубенкова проблемы – он опровергает прием фуросемида, но и правда получил дисциплинарное письмо (о чем?)