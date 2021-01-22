РУСАДА установило факт применения Шубенковым запрещенного препарата. Это не фуросемид (News.ru)

Теги Бег допинг сборная России ВФЛА World Athletics (IAAF) РУСАДА Сергей Шубенков Легкая атлетика

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило, что чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков применял запрещенный препарат, однако это не фуросемид, как сообщалось ранее. 

Сам Шубенков опровергал информацию о положительной допинг-пробе. 

«РУСАДА установило факт применения запрещенного препарата. Однако препарат другой, он дает дисквалификацию в размере от трех до шести месяцев.

Шубенков получил конфиденциальное письмо через Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), федерация достоверно знает, на чем он пойман. И пока не будет вскрыта проба Б, информацию не обнародуют.

Теперь надо быстрее открыть вторую пробу, чтобы скорее дисквалифицироваться, тогда будет можно заявиться на Олимпиаду, так как к моменту начала Игр срок отстранения истечет.

Но в этом не заинтересована World Athletics, которая будет тянуть расследование и санкции до последнего» – сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к ВФЛА.

Похоже, у Шубенкова проблемы – он опровергает прием фуросемида, но и правда получил дисциплинарное письмо (о чем?)

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