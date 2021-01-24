Генсек Федерации бокса России – про несогласованные акции протеста: «Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует»

Генеральный секретарь бокса России Кирилл Щекутьев осудил несогласованные акции протеста по стране.

«Мы должны привить нашей молодежи любовь к Родине, воспитать разумных граждан, которые понимают, что основа любого правового государства – это закон.

Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги. Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует.

Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть, приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее в ринге, а не на улицах, нарушая конституционный строй и порядок.

Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах. Мы учим этому своих ребят и готовы масштабировать эту практику в дальнейшем», – сказал Щекутьев.

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