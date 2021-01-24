«Реал» подозревает «Барсу» в нарушении ФФП из-за контракта Месси (Marca)

Публикация деталей соглашения между «Барселоной» и форвардом не прошла мимо внимания .

Как сообщает Marca, мадридский клуб подозревает, что «блауграной» при заключении этого контракта мог быть нарушен финансовый фэйр-плей (ФФП).

Отмечается, что на собраниях Ла Лиги и УЕФА, посвященных контролю в области экономической деятельности клубов, ранее уже поднимался вопрос о том, как под управлением Жозепа Бартомеу может соблюдать ФФП и в то же время испытывать серьезные проблемы с финансами.

Президент «Реала» Флорентино Перес, как утверждается, всегда стремился соблюдать правила экономической деятельности и просил и проследить за тем, чтобы порядок соблюдался всеми клубами.

Теперь же «Реал» рассматривает контракт Месси как аргумент в пользу предположения, что «Барселона» нарушила ФФП.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн