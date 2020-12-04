Селезнев пьяным приехал на матч. Экс-форварда сборной Украины отчислили из «Колоса»

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев покидает «Колос».

35-летнего украинца отчислили из команды за грубое нарушение режима.

Как сообщает Tribuna.com, Селезнев в состоянии алкогольного опьянения прибыл на товарищеский матч против «Руха» из Бреста на сборе в Анталии, после чего сразу был отчислен из команды. В игре «Рухом» (2:2) форвард вышел в старте, однако его заменили на 10-й минуте.

Селезнева, как отмечается, отчислили из «Колоса» после третьего предупреждения. Впервые он нарушил режим в октябре.

«Колос» представил Селезнева 2 сентября 2020 года. За это время нападающий забил 5 голов (все с пенальти) в 12 матчах. Подробная статистика здесь.