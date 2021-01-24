«Барселона» должна Месси 63,5 млн евро. Ему выплатили только 8,5 млн из 72 за этот сезон

испытывает финансовые проблемы.

По данным Marca, каталонский клуб задерживает зарплату капитану команды Лионелю Месси.

«Барса» заплатила аргентинцу к концу января только 8,5 млн евро, хотя должна была выплатить на данном этапе сезона 72 млн.

Таким образом, долг «Барселоны» перед Месси составляет 63,5 млн евро. Эта сумма включает бонусы за нахождение в заявке первой команды и имиджевые права.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн