Золото Большунова и серебро Ступак, Овечкин вернулся и забил, провал «Реала», нули «МЮ» и «Арсенала», Аркадий Ротенберг и дворец и другие новости утра

1. 🥇 Российский лыжник Александр Большунов выиграл классический масс-старт на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне, несмотря на падение, Клэбо – 2-й, Устюгов – 7-й.

🥈 Россиянка Юлия Ступак заняла второе место в женкой гонке на 10 км, Яна Кирпиченко – 5-я. Победила шведка Линн Сван.

2. «Реал» сенсационно проиграл «Леванте» дома – 1:2. Милитао удалили на 9-й минуте, Куртуа отбил пенальти. У команды Зидана 3 поражения в 4 последних матчах во всех турнирах. Другие результаты дня в Испании – тут.

3. «Арсенал» и «МЮ» не забили голов в центральном матче тура АПЛ. Бруну не совершает результативных действий 5 матчей АПЛ подряд. «Ман Сити» одолел «Шеффилд» и сохранил за собой первую строчку в таблице. Другие результаты – здесь.

4. Дворец в Геленджике принадлежит председателю правления ФХР Аркадию Ротенбергу, об этом сообщил сам бизнесмен. Навальный назвал Путина владельцем.

5. В Серии А «Интер» забил 4 мяча «Беневенто», «Ювентус» обыграл «Сампдорию», «Милан» победил «Болонью».

6. КХЛ. «Йокерит» пропустил 5 шайб от «Магнитки», СКА разгромил «Спартак» в гостях, «Барыс» уступил «Салавату». СКА и «Локомотив» оформили выход в плей-офф.

7. В Бундеслиге «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (4:1), «Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург» (3:1), «РБ Лейпциг» одолел «Байер» (1:0).

8. Трансферные новости. ЦСКА официально отдал Гайча в аренду «Беневенто» до конца сезона с правом выкупа. Халк перешел в «Атлетико Минейро».

ЦСКА не договорился с «Ниццей» о трансфере Барбозы. Агент Тосуна сообщил, что форвард также не перейдет в ЦСКА. Он договорился с «Бешикташем»

9. НХЛ. Александр Овечкин вернулся после 4-матчевого перерыва и забросил победную шайбу в игре «Вашингтона» и «Бостона», разделив с Майком Гартнером 7-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Андрей Свечников забросил очередную шайбу в матче с «Далласом» в ворота Антона Худобина, которого в итоге заменили. Все результаты дня – здесь.

10.🥇 Российский саночник Роман Репилов выиграл золото на чемпионате мира по санному спорту.

11. Журналисты Bellingcat расследуют смерти бывших сотрудников РУСАДА Камаева и Синева.

12. НБА. «Лейкерс» выиграли в гостях у «Бостона», «Шарлотт» нанес поражение «Милуоки» и другие результаты.

13. «Палмейрас» во 2-й раз выиграли Кубок Либертадорес, забив «Сантосу» на 99-й минуте. Первая победа была в 1999-м.

14. 🥇 Россиянин Максим Буров выиграл на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах. Это его пятая победа подряд.

15. Защитника «Челси» Риса Джеймса назвали обезьяной в инстаграме.

16. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил топ-30 игроков, которые могут стать свободными агентами (The Hockey News).

17. Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Пахтакор», «Динамо» обыграло «Слован».

Цитаты дня.

Черданцев об ответе ЦСКА Черчесову: «Клуб не прав! Это неуважение! Тренер сборной – ваш сосед по подъезду?»

Аркадий Ротенберг о признании себя владельцем дворца в Геленджике: «Всякие инсинуации, скандал, а там нет ничего незаконного. На мне и так санкции»

Экс-защитник «Анжи» Менса: «Было бы хорошо видеть темнокожих, индейских, русских тренеров. Сейчас в основном работают белые»

Каррагер считает, что Месси лучше Роналду: «Думаю, я на стороне большинства. Он делает то, чего другие не могут»