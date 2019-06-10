Вдова Риксена о помощи Фернандо от российского экс-игрока: «Он перевел полмиллиона рублей. Из одноклубников никто не помог»

Вероника Риксен, вдова бывшего полузащитник «Зенита» и «Рейнджерс» Фернандо Риксена, рассказала о помощи мужу, который в 2019 году умер от бокового амиотрофического склероза.
– Тайна последних лет — российский футболист, помогавший Фернандо анонимно. Имя назовете?
— Нет. Просил не афишировать. Я обещала.
— Хотя бы намекните.
— Он уже закончил карьеру, но по-прежнему связан с футболом. Живет в России.
— К «Зениту» имеет отношение?
— Ни малейшего. Просто узнал, что Фернандо в беде, и перевел полмиллиона рублей. На эти деньги купила для мужа специальное электронное кресло.
— Как отреагировал?
— Расплакался. Из футболистов, с которыми дружил или играл в одной команде, никто не помог. А тут совершенно посторонний человек взял и отдал такую сумму. Невероятно! Я сама была потрясена, – сказала Вероника Риксен.