Черданцев про iPhone: «Купил 11-й из-за камеры. Брать 12-й – баловство и пустая трата денег»

Комментатор высказался на тему ставок и отношения к дорогим вещам.

– рассказывал, что проиграл деньги, на которые хотел купить квартиру детям. А вы играете на ставках?

– Нет. По мелочи – неинтересно, а по-крупному – не имею столько денег. И все равно, если бы и играл, то только для развлечения.

Я к казино равнодушно отношусь. Могу поиграть за компанию, а могу и не играть.

– Ваша самая дорогая покупка за последнее время? Из сделанных лично для себя.

– Телефон. Купил себе iPhone 11, когда он только вышел, потому что у него хорошая камера. 12-й покупать не стал, это уже баловство и пустая трата денег.

Покупаю только необходимые вещи, могу себе позволить что-то дорогое, но лишь потому, что хочу от продукта определенного качества.

К счастью, у меня нет вещизма. В советское время жил очень скромно. Полагаю, с годами эта ситуация не изменилась. Покупаю минимум одежды, как-то привык обходиться двумя парами обуви на сезон «лето», «осень», «зима».

Жена тут как-то сказала: «Тебе надо купить новые вещи. Ты когда вообще в магазине в последний раз был?» Отвечаю: «По-моему, когда границы были открыты». Но у меня так: надел чистые джинсы, поло – и я счастлив. А на эфиры меня одевает канал, – сказал Черданцев.

Черданцев о гонорарах: «400-500 тысяч рублей за вечер можно было заработать до кризиса. Сегодня цены упали минимум вдвое»