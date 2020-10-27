Черчесова не уволят, «Зенит» популярнее всех в РПЛ в соцсетях, Тедеско подарил протез за 490 тысяч рублей, ЧМ-2021 могут перенести в Москву из Беларуси и другие новости утра

1. РФС не рассматривает отставку Черчесова после поражения сборной России со счетом 0:5 от Сербии. Экстренный исполком не планируется. Вчера тренер недоумевал за кадром после пресс-конференции в Белграде: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек нет в команде?»

2. «Зенит» – самый популярный клуб РПЛ в соцсетях, «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Локомотив» 4-й, «Краснодар» – 5-й. Обсчитали твиттер, инстаграм, фейсбук и ютуб.

3. Тренер «Спартака» Доменико Тедеско подарил протез за 490 тысяч рублей 16-летнему мальчику на день рождения.

4. В КХЛ «Авангард» на выезде победил «Барыс» (5:2), ЦСКА был сильнее «Нефтехимика» (4:2), «Локомотив» уступил «Йокериту» (1:4), «Ак Барс» обыграл «Торпедо» (7:5), Виктор Тихонов сделал хет-трик и другие итоги дня.

5. Андрей Рублев на итоговом турнире ATP обыграл Доминика Тима. Россиянин завершил сезон первой победой на итоговом. В этом году он выиграл 41 матч, 5 титулов и дебютировал в топ-10. Рафаэль Надаль победил Стефаноса Циципаса в матче за место в полуфинале, где он встретится с Медведевым.

6. ИИХФ перенесет ЧМ-2021 из Беларуси в Москву, есть такой инсайд. Правда, вице-президент организации считает, что это маловероятно.

7. ЦСКА победил «Баварию» в гостях в 10-м туре Евролиги, «Химки» проиграли 28 очков «Анадолу Эфесу».

8. У Соболева перед игрой с Сербией возникли боли в колене, хотя форвард «не предъявлял никаких жалоб». Но в «Спартаке» считают: «Штаб сборной подверг опасности здоровье Соболева, зная о его проблемах». Александр может пропустить 1,5-2 месяца в случае операции на мениске.

Еще у защитника красно-белых Георгия Джикии дискомфорт в мышцах бедра. А у Игоря Дивеева из ЦСКА – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей носа со смещением.

9. Клэй Томпсон из-за разрыва ахилла пропустит сезон-2020/21. Звездный защитник «Голден Стэйт» пропустил и прошлый сезон НБА – из-за разрыва крестообразных связок левого колена.

10. Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком», если им не выплатят долги. С июня нет финансирования от области. Никогда такого не было, и вот опять!

11. Мартен Фуркад попал в Книгу рекордов Гиннесса как семикратный победитель общего зачета Кубка мира и обладатель 33 хрустальных глобусов.

Цитаты дня:

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