«Соболев не предъявлял никаких жалоб». Сборная России о блокаде коленного сустава у форварда «Спартака»

рассказала о состоянии форварда Александра Соболева.

был включен в заявку на матч [с Сербией], но участия в нем не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт.

Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба. Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта.

Необходимо отметить, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб», – говорится в сообщении сборной.

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