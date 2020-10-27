Позор в Белграде, Медведев – красавчик, Юрлова пропустит сезон из-за беременности, мобильный оператор Хабиба и другие новости утра

1. Футбольная сборная России чудовищно съездила в Белград: влетела 0:5 Сербии, не вышла в дивизион А Лиги наций и упала в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022. Это крупнейшее поражение сборной при Станиславе Черчесове, а также за 16 лет, после 1:7 от Португалии. В результате провала россиян в Лигу А из нашей группы поднялись венгры, которые дома разобрались с Турцией (2:0).

2. В других матчах Лиги наций Англия забила 4 мяча Исландии, Бельгия – Дании, Италия в гостях победила Боснию, Польша проиграла Нидерландам (все результаты – тут).

По итогам групповой стадии Италия и Бельгия присоединились к Испании и Франции в полуфинале Лиги наций. Австрия, Чехия и Уэльс вышли в Лигу A. Беларусь не попала в Лигу B, Казахстан сыграет в плей-офф на вылет.

3. Российский №1 Даниил Медведев отдал Новаку Джоковичу 6 геймов и вышел в 1/2 финала итогового турнира ATP. Медведев – первый за 11 лет русский полуфиналист итогового.

4. КХЛ. «Спартак» победил «Северсталь» в овертайме, СКА проиграл «Трактору».

5. НБА. Эдвардс, Уайзмен, Болл – первая тройка драфта-2020.

6. ЦСКА готов за 50 млн евро продать Николу Влашича «Зениту», однако петербуржцы не делали предложений: в летнее трансферное окно их бюджет был ограничен.

7. Оглашены составы сборных России на первые этапы биатлонного Кубка мир сезона-2020/21. В мужскую команду попали, в частности, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Ирина Казакевич вошли в состав женской сборной. Екатерина Юрлова пропустит сезон-2020/21 из-за беременности.

8. Из Испании сообщают, что «Реал» и защитник Серхио Рамос договорились о продлении контракта на два года.

9. Алекс Крал интересен клубам АПЛ. Хавбека «Спартака» оценивают в 30 млн фунтов, пишут в Англии.

10. Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на решение Антидопинговой панели CAS аннулировать его результаты с 2010-го по 2014-й.

11. Ханси Флик может возглавить сборную Германии летом. Немецкий футбольный союз якобы обсуждает его приглашение. Позже появилась информация, что Йоахим Лев не уйдет после 0:6 от Испании и продолжит готовить команду к чемпионату Европы.

12. «Реал» выставил Иско на трансфер с одобрения Зидана.

13. Экс-боец UFC Адам Яндиев выпущен из изолятора. Он попал туда за драку с тяжеловесом ММА Сергеем Харитоновым.

14. Депутат Европарламента от Швеции начала сбор подписей за перенос ЧМ-2021 из Минска.

15. Суд по делу о нарушениях антиковидных норм на стадионе ЦСКА пройдет 23 ноября.

16. В Саудовской Аравии стартовал первый женский футбольный чемпионат.

17. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов запустит виртуального оператора связи Eagle Mobile. Говорит, что за основу работы будут взяты его ценности – «честность и ответственность».

18. ФИФА вручит приз The Best. Голосование пройдет с 25 ноября по 9 декабря. Напомним, что журнал France Football отказался от вручения «Золотого мяча» из-за пандемии.

19. В сети появилась аудиозапись, вероятно, указывающая на причастность главы совета минского «Динамо» Дмитрия Баскова к убийству Романа Бондаренко в Минске.

Цитаты дня.

«Не провал, не катастрофа, не стыд. Уровень РПЛ падает, нет звезд». Семин о неудачах клубов в еврокубках

«Африканские легионеры «Спартака» устраивали оргии. Мы не поняли, были ли в них дамы». Червиченко о Баги

«Мы расстроились, что Месси остался». Часть работников «Барсы» переживали из-за сокращений и ждали продажи Лео

«Я приподнял голову и получил удар в висок». Призер Олимпиады Андрей Кравченко вышел из белорусской тюрьмы и рассказал о пытках

Васильев об уходе Юрловой в декрет: «Бывают тяжелые моменты, когда лидер уходит и кажется, что без него дальше невозможно. Такое было, когда умирал Брежнев»

Месси после вопроса о Гризманне: «Я устал быть причиной всех проблем «Барсы», если честно»

«В Беларуси не должен проводиться ЧМ-2021. Работаем над заявлением министров уровня ЕС». Министр культуры Финляндии о турнире

«Прошу прощения у всех, кто видел этот позор. Ответственность на футболистах». Джикия о 0:5 с Сербией

Черчесов об отставке: «Вопрос не ко мне. Лигу наций начали хорошо, закончили неважно»