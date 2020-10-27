Тедеско подарил протез за 490 тысяч рублей 16-летнему мальчику на день рождения

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подарил протез 16-летнему Никите Патрею.
Также в день рождения Никиты тренер записал для него видеообращение и пригласил на «Открытие Арену».
«Мне хочется помочь Никите из Новомичуринска. Никита, я знаю, что ты очень любишь спорт, ты никогда не отказывался от своей мечты.
Поэтому я решил помочь тебе с необходимым протезом. Желаю, чтобы операция прошла успешно. Надеюсь, уже очень скоро увижу и обниму тебя на «Открытие Арене», – сказал Тедеско.
Диагноз Никиты – культя предплечья левой руки, ему требовался бионический протез предплечья стоимостью 490 тысяч рублей.
На шестнадцатилетие Доменико Тедеско подарил Никите Патрею заветный протез! 🦾🎁— Фонд «СПАРТАК – ДЕТЯМ» (@spartakforkids) November 19, 2020
🗣 «Я хочу помочь подопечному Фонда «СПАРТАК – ДЕТЯМ» Никите из Новомичуринска. Никита, я знаю, что ты любишь спорт, ты не предал свою мечту, пусть она сбудется!»#СпартакДетям #ВместеПобедим🧣 pic.twitter.com/Iqc1bFxlAp