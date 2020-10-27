Тедеско подарил протез за 490 тысяч рублей 16-летнему мальчику на день рождения

Главный тренер подарил протез 16-летнему Никите Патрею.

Также в день рождения Никиты тренер записал для него видеообращение и пригласил на «Открытие Арену».

«Мне хочется помочь Никите из Новомичуринска. Никита, я знаю, что ты очень любишь спорт, ты никогда не отказывался от своей мечты.

Поэтому я решил помочь тебе с необходимым протезом. Желаю, чтобы операция прошла успешно. Надеюсь, уже очень скоро увижу и обниму тебя на , – сказал Тедеско.

Диагноз Никиты – культя предплечья левой руки, ему требовался бионический протез предплечья стоимостью 490 тысяч рублей.