Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Циципас играет с Тимом, Рублев встретится с Надалем

В воскресенье стартовал групповой этап итогового турнира ATP. В первом матче встречаются чемпион и финалист прошлого года Стефанос Циципас и Доминик Тим.

В 23:00 мск Андрей Рублев сыграет с Рафаэлем Надалем.

Nitto ATP Finals



Лондон, Великобритания



15 – 22 ноября 2020

Итоговый турнир ATP



Призовой фонд – 5 700 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Лондон-2020



15 ноября

Группа Токио-1970



16 ноября