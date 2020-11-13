Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Циципас играет с Тимом, Рублев встретится с Надалем

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович результаты ATP ATP Finals Доминик Тим Диего Шварцман Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

В воскресенье стартовал групповой этап итогового турнира ATP. В первом матче встречаются чемпион и финалист прошлого года Стефанос Циципас и Доминик Тим.

В 23:00 мск Андрей Рублев сыграет с Рафаэлем Надалем.

Nitto ATP Finals

Лондон, Великобритания

15 – 22 ноября 2020

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 5 700 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Лондон-2020

 

Теннисист РН ДТ СЦ АР Матчи Сеты
Рафаэль Надаль         0-0 0-0
Доминик Тим         0-0 0-0
Стефанос Циципас         0-0 0-0
Андрей Рублев         0-0 0-0

 

15 ноября

Доминик Тим (Австрия) Стефанос Циципас (Греция)
7:6|2:3
Дата проведения
15 ноября, 17.40
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
15 ноября, 23.00
Онлайн матча

Группа Токио-1970

 

Теннисист НД ДМ АЗ ДШ Матчи Сеты
Новак Джокович         0-0 0-0
Даниил Медведев         0-0 0-0
Александр Зверев         0-0 0-0
Диего Шварцман         0-0 0-0

 

16 ноября

Новак Джокович (Сербия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
16 ноября, 17.00
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
16 ноября, 23.00
Онлайн матча

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