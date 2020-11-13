Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Циципас играет с Тимом, Рублев встретится с Надалем

В воскресенье стартовал групповой этап итогового турнира ATP. В первом матче встречаются чемпион и финалист прошлого года Стефанос Циципас и Доминик Тим.
В 23:00 мск Андрей Рублев сыграет с Рафаэлем Надалем.
Nitto ATP Finals
Лондон, Великобритания
15 – 22 ноября 2020
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 5 700 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа Лондон-2020
|Теннисист
|РН
|ДТ
|СЦ
|АР
|Матчи
|Сеты
|Рафаэль Надаль
|0-0
|0-0
|Доминик Тим
|0-0
|0-0
|Стефанос Циципас
|0-0
|0-0
|Андрей Рублев
|0-0
|0-0
15 ноября
- Дата проведения
- 15 ноября, 17.40
- Дата проведения
- 15 ноября, 23.00
Группа Токио-1970
|Теннисист
|НД
|ДМ
|АЗ
|ДШ
|Матчи
|Сеты
|Новак Джокович
|0-0
|0-0
|Даниил Медведев
|0-0
|0-0
|Александр Зверев
|0-0
|0-0
|Диего Шварцман
|0-0
|0-0
16 ноября
- Дата проведения
- 16 ноября, 17.00
- Дата проведения
- 16 ноября, 23.00