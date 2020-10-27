Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком», если им не выплатят долги

Теги Спартак премьер-лига Россия Тамбов кризис Чемпионат.com деньги Футбол

Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч РПЛ со «Спартаком», если до игры не решится вопрос по выплате долгов, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники в клубе.

«На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-2020/2021.

В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором «Тамбов» играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло», – сказал источник.

Матч «Тамбова» со «Спартаком» запланирован на 5 декабря. До этого тамбовчане сыграют с «Краснодаром» и «Уфой».

Долги «Тамбова» – 360 млн рублей. 140 из них – перед игроками

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья