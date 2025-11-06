Экс-арбитр Бурруль об отмененном голе «Брюгге»: «Не вижу фола. Легкомысленный ход Шченсного – он почувствовал легкий контакт и упал»

Экс-арбитр Бурруль: Не вижу фола против Шченсного.

Бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал отмененный гол «Брюгге » в ворота «Барселоны» (3:3) в матче Лиги чемпионов.

На 91-й минуте матча голкипер «блауграны» Войчех Шченсны попытался при помощи ложного замаха обыграть в своей штрафной Ромео Верманта . Форвард бельгийской команды в подкате отобрал мяч, сбив голкипера, и поразил ворота каталонцев – 4:3.

Главный судья Энтони Тэйлор изучил повтор и решил не засчитывать гол из-за нарушения правил в нападении.

«Я не вижу фола. Ключевое в этом моменте – сам вратарь убрал мяч под себя. Это был очень рискованный и легкомысленный ход со стороны вратаря «Барселоны».

Он почувствовал легкий контакт и упал. Первоначальное решение судьи должно было остаться в силе, и не стоило обращаться к ВАР, чтобы его изменить», – сказал Альфонсо Перес Бурруль .