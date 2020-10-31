Яндиев – Харитонову: «Ты уже очень далеко зашел. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти»

Российский боец обратился к тяжеловесу Сергею Харитонову, драка с которым произошла 13 ноября в «Лужниках».

«Сергей, тебе надо одуматься. Полечить свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашел. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти.

И чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, что я был причастен к этому. Прошу, если есть адекватные люди рядом с ним, объясните ему это», – сказал Яндиев.

Харитонов и Яндиев называли друг друга братьями. А сейчас у них мутный конфликт с деньгами, долгами, больницей и уголовными делами

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