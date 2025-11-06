Инфантино о том, получит ли Трамп «Премию мира ФИФА»: «Увидите 5 декабря. У Дональда невероятная энергия. Он говорит то, что думают многие, но, возможно, не решаются сказать»
Джанни Инфантино: У меня прекрасные отношения с Трампом – у него невероятная энергия.
Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил, может ли президент США Дональд Трамп получить Премию мира ФИФА.
«Увидите 5 декабря», – ответил Инфантино.
«Мне очень повезло. У меня прекрасные отношения с президентом Трампом, которого я считаю по-настоящему близким другом Конечно, он очень помог во всем, что мы делаем вопросе чемпионата мира.
У него невероятная энергия – и это то, чем я действительно восхищаюсь. Он делает то, что говорит. Он говорит то, что думает.
Он говорит то, что думают и многие другие, но, возможно, не решаются сказать. И именно поэтому он так успешен», – добавил Инфантино
Напомним, что ранее ФИФА объявила об учреждении награды «Премия мира ФИФА – Футбол объединяет мир».
