Тренер «Брюгге» про 3:3: «Строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. «Барса» использует высокий прессинг – мы хорошо воспользовались пространством»

Ники Хайен: «Брюгге» может быть доволен тремя голам «Барселоне».

Главный тренер «Брюгге » Ники Хайен высказался по итогам матча против «Барселоны» (3:3) в групповом этапе Лиги чемпионов .

«Мы строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. «Барселона » владеет мячом 60-70 процентов времени.

В контрпрессинге и высоком прессинге они стараются доставить проблемы сопернику. Мы надеялись, что именно здесь получим свободное пространство, и хорошо им воспользовались.

Три гола «Барселоне» – мы можем быть довольны.

Мы почти всегда придерживаемся своей философии. Нужно расставить игроков на нужные позиции, посмотреть, как они реализуют план на игру. Затем каждый должен выложиться. Вингеры блестяще справились, ведь им приходилось больше обороняться. Они поддерживали крайних защитников, но все равно вносили свой вклад в игру. Приятно это видеть», – сказал Ники Хайен .

«Барса» чудом выжила: 3:3 с «Брюгге». За высокую оборону наказали все 3 раза