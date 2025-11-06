  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Брюгге» про 3:3: «Строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. «Барса» использует высокий прессинг – мы хорошо воспользовались пространством»
1

Тренер «Брюгге» про 3:3: «Строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. «Барса» использует высокий прессинг – мы хорошо воспользовались пространством»

Ники Хайен: «Брюгге» может быть доволен тремя голам «Барселоне».

Главный тренер «Брюгге» Ники Хайен высказался по итогам матча против «Барселоны» (3:3) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. «Барселона» владеет мячом 60-70 процентов времени. 

В контрпрессинге и высоком прессинге они стараются доставить проблемы сопернику. Мы надеялись, что именно здесь получим свободное пространство, и хорошо им воспользовались.

Три гола «Барселоне» – мы можем быть довольны.

Мы почти всегда придерживаемся своей философии. Нужно расставить игроков на нужные позиции, посмотреть, как они реализуют план на игру. Затем каждый должен выложиться. Вингеры блестяще справились, ведь им приходилось больше обороняться. Они поддерживали крайних защитников, но все равно вносили свой вклад в игру. Приятно это видеть», – сказал Ники Хайен.

«Барса» чудом выжила: 3:3 с «Брюгге». За высокую оборону наказали все 3 раза

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
logoНики Хайен
logoБарселона
logoБрюгге
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Бельгия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик про 3:3 с «Брюгге»: «Барса» не прессинговала и проигрывала много дуэлей в середине поля – надо прибавлять. Но дело не в философии, нам незачем менять стиль игры»
вчера, 22:59
Главные новости
39-летний Халк забил 500-й гол в карьере. У бразильца 94 мяча за «Зенит»
44 минуты назад
Де Йонг после 3:3 с «Брюгге»: «Барсе» нужно оставить позади прошлый сезон – мы не были лучшей командой в Европе, не выиграли ЛЧ. Нам надо играть лучше»
сегодня, 01:15
Осимхен, Фоден, Мерино и Боржеш – претенденты на звание лучшего футболиста 4-го тура в ЛЧ
сегодня, 01:02
Моуринью о 0:1 от «Байера»: «Лучшая команда проиграла. «Бенфика» выиграла бы 9 из 10 таких матчей. Высокое качество игры с нашей стороны»
сегодня, 00:40
Ламин Ямаль: «О моей травме паха много говорили, но все это ложь. Свист меня не беспокоит – это значит, что я хорошо делаю свою работу»
вчера, 23:01
Флик про 3:3 с «Брюгге»: «Барса» не прессинговала и проигрывала много дуэлей в середине поля – надо прибавлять. Но дело не в философии, нам незачем менять стиль игры»
вчера, 22:59
Гвардиола про 4:1 с «Боруссией»: «Первые 15 минут «Сити» не понимал, где находится, дортмундцы в ЛЧ – топ-команда. Рад за Холанда, всякий раз мне говорят, что он побил новый рекорд»
вчера, 22:38
«Бавария» лидирует в ЛЧ после 4-го тура, «Арсенал» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Реал» – 7-й, «Ливерпуль» – 8-й, «Барса» – 11-я, «Карабах» – 15-й, «Ювентус» – вне зоны плей-офф
вчера, 22:35
Лишь «Бавария», «Арсенал» и «Интер» выиграли все 4 матча в ЛЧ. «Кайрат» первым забил миланцам – теперь без пропущенных голов только «канониры»
вчера, 22:21
У Моуринью 3 поражения в ЛЧ после прихода в «Бенфику». Лиссабонцы уступили во всех четырех матчах общего этапа
вчера, 22:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Фиорентина» договорилась с экс-тренером «Спартака» Ваноли. Он заменит Пиоли
сегодня, 01:15
Уразбахтин про 1:2 от «Интера»: «Кайрат» может вписать такой матч в историю – игра развивалась по моим указаниям. Мы движемся в правильном направлении и уверены в победах»
сегодня, 00:30
Боржеш набрал 16 очков за 2+1 с «Барселоной». Полузащитник «Брюгге» в командах у 20 фэнтези-менеджеров
сегодня, 00:22Фэнтези
Киву про 2:1 с «Кайратом»: «Интер» мог и должен был выступить лучше, беру ответственность на себя. Не смог правильно настроить команду, это послужит уроком»
вчера, 22:48
У «Кайрата» 3 поражения с общим счетом 2:11 и ничья с «Пафосом» в общем этапе ЛЧ
вчера, 22:13
У «Ман Сити» 6 побед в 7 последних матчах. Дальше – «Ливерпуль»
вчера, 21:59
«Байер» победил «Бенфику» в ЛЧ – 1:0. Шик забил единственный гол
вчера, 21:54
У Ямаля 5+8 в 12 матчах сезона за «Барсу» и Испанию. Вингер забил «Брюгге»
вчера, 21:43
«Барса» дважды пропустила от «Брюгге» к 17-й минуте. Так рано 2 гола в матче ЛЧ каталонцы не допускали никогда
вчера, 21:31
Суарес за удар ногой в бедро сопернику дисквалифицирован на решающий матч серии с «Нэшвиллом» в Кубке МЛС. Судья не показал карточку форварду «Интер Майами»
вчера, 21:23Фото