Сергей Юран: «Спартак» волнообразно проводит матчи. Игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре стартовый состав постоянно меняется»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран ответил, чего не хватает «Спартаку», чтобы претендовать на чемпионство в Мир РПЛ.

«На мой взгляд, стабильности состава. И прошлом, и в этом сезоне вижу, что игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре стартовый состав постоянно меняется.

Поиск у тренера постоянно происходит. Во-вторых, игровой дисциплины и физического состояния. «Спартак» волнообразно проводит игры», – сказал Сергей Юран в эфире программы «Футбол России».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
