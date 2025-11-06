Сергей Юран: «Спартак» волнообразно проводит матчи. Игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре стартовый состав постоянно меняется»

Сергей Юран: «Спартак» волнообразно проводит матчи.

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран ответил, чего не хватает «Спартаку », чтобы претендовать на чемпионство в Мир РПЛ.

«На мой взгляд, стабильности состава. И прошлом, и в этом сезоне вижу, что игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре стартовый состав постоянно меняется.

Поиск у тренера постоянно происходит. Во-вторых, игровой дисциплины и физического состояния. «Спартак» волнообразно проводит игры», – сказал Сергей Юран в эфире программы «Футбол России».