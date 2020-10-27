Шамиль Газизов: «Штаб сборной подверг опасности здоровье Соболева, зная о его проблемах»

Генеральный директор московского недоволен вызовом форварда в сборную России.

«Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, все равно поехал в расположение основной команды.

Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно», – заявил Газизов.

Ранее стало известно, что Соболев не сыграл в матче с Сербией (0:5) из-за болей в колене.