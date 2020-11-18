Надаль впервые с 2015-го вышел в полуфинал итогового и сыграет с Медведевым

Вторая ракетка мира на итоговом турнире ATP обыграл прошлогоднего чемпиона (6:4, 4:6, 6:2) и вышел в полуфинал.

Испанец в этом году 10-й раз играет на итоговом и шестой раз вышел из группы. Последний раз ему это удавалось в 2015-м.

Теперь Надаль сыграет с . В личных встречах 20-кратный чемпион «Больших шлемов» ведет 3:0. В прошлом году он встречался с Медведевым на групповом этапе и отыгрался с матчбола и 1:5 в третьем сете.

Матч состоится в субботу.

Считается, что Надаль плохо играет в залах. Почему? И это вообще правда?