👏Рублев завершил сезон первой победой на итоговом. В этом году он выиграл 41 матч, 5 титулов и дебютировал в топ-10

Россиянин Андрей Рублев завершил сезон победой над третьей ракеткой мира Домиником Тимом на итоговом турнире ATP – 6:2, 7:5. Несмотря на это, он не выйдет из группы.
В этом году Рублев выиграл 41 матч. Он лидер тура по этому показателю, но его может обойти Новак Джокович – если одержит две победы на итоговом.
По проценту побед уроженец Москвы уступает только Джоковичу и Рафаэлю Надаля. Но если Надаль сегодня проиграет Стефаносу Циципасу, то россиянин его обойдет.
Несмотря на то, что в этом году сезон прерывался на пять месяцев, Рублев установил личный рекорд по количеству побед за год.
В 2020-м россиянин завоевал пять титулов (всего за карьеру – семь). По этому показателю он тоже единолично лучший в ATP, но Джокович может с ним сравняться, если выиграет итоговый.
За год Рублев семь раз обновил личный рейтинговый рекорд и поднялся с 23-й строчки на восьмую.
Взлет Рублева кажется неожиданным? А Федерер ведь предсказал, что он порвет тур