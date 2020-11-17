👏Рублев завершил сезон первой победой на итоговом. В этом году он выиграл 41 матч, 5 титулов и дебютировал в топ-10

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Доминик Тим Андрей Рублев красава Теннис

Россиянин Андрей Рублев завершил сезон победой над третьей ракеткой мира Домиником Тимом на итоговом турнире ATP – 6:2, 7:5. Несмотря на это, он не выйдет из группы.

В этом году Рублев выиграл 41 матч. Он лидер тура по этому показателю, но его может обойти Новак Джокович – если одержит две победы на итоговом.

По проценту побед уроженец Москвы уступает только Джоковичу и Рафаэлю Надаля. Но если Надаль сегодня проиграет Стефаносу Циципасу, то россиянин его обойдет.

Несмотря на то, что в этом году сезон прерывался на пять месяцев, Рублев установил личный рекорд по количеству побед за год.

В 2020-м россиянин завоевал пять титулов (всего за карьеру – семь). По этому показателю он тоже единолично лучший в ATP, но Джокович может с ним сравняться, если выиграет итоговый.

За год Рублев семь раз обновил личный рейтинговый рекорд и поднялся с 23-й строчки на восьмую.

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