«Кристал Пэлас» в декабре сыграет 4 матча за 9 дней. Гласнер заявил: «Каждый думает о себе, чтобы заработать как можно больше денег. Речь не о благополучии игроков»
Оливер Гласнер высказал недовольством расписанием матчей.
В декабре «Кристал Пэлас» предстоит сыграть четыре матча за девять дней.
14 декабря против «Манчестер Сити» (АПЛ), 18 декабря – против КуПС (Лига конференций), 21 декабря – против «Лидса» (АПЛ), 23 декабря – против «Арсенала» (четвертьфинал Кубка английской лиги).
«Речь не о благополучии игроков. Речь не в том, чтобы собраться вместе и найти наилучшее решение. Каждый думает о себе, чтобы заработать как можно больше денег.
Такова ситуация. Это расписание УЕФА. Ведь было понятно, что перед Рождеством будет матч Лиги конференции.
На 99 процентов было понятно, что английская команда там сыграет. Так зачем назначать сюда матч Кубка английской лиги? Зачем? Я просто не понимаю», – сказал Оливер Гласнер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Standard
