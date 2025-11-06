«Кристал Пэлас» в декабре сыграет 4 матча за 9 дней. Гласнер заявил: «Каждый думает о себе, чтобы заработать как можно больше денег. Речь не о благополучии игроков»

Оливер Гласнер высказал недовольством расписанием матчей.

В декабре «Кристал Пэлас » предстоит сыграть четыре матча за девять дней.

14 декабря против «Манчестер Сити» (АПЛ ), 18 декабря – против КуПС (Лига конференций), 21 декабря – против «Лидса» (АПЛ), 23 декабря – против «Арсенала» (четвертьфинал Кубка английской лиги).

«Речь не о благополучии игроков. Речь не в том, чтобы собраться вместе и найти наилучшее решение. Каждый думает о себе, чтобы заработать как можно больше денег.

Такова ситуация. Это расписание УЕФА . Ведь было понятно, что перед Рождеством будет матч Лиги конференции.

На 99 процентов было понятно, что английская команда там сыграет. Так зачем назначать сюда матч Кубка английской лиги? Зачем? Я просто не понимаю», – сказал Оливер Гласнер .