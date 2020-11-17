Мария Захарова о законе Родченкова: «Создается механизм борьбы с неугодными США достижениями мирового спорта»

Теги допинг Григорий Родченков Политика Мария Захарова Биатлон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Сенатом США антидопингового закона имени Григория Родченкова.

«Особо циничным выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих США из-под сферы охвата акта Родченкова выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги. Это и НБА, и НХЛ, и НФЛ.

Нужно ли это еще каким-то образом комментировать? Конечно, нет. Все понятно: создается еще один механизм борьбы с теперь уже неугодными США достижениями мирового спорта», – сказала Захарова.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами

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