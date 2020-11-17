Мария Захарова о законе Родченкова: «Создается механизм борьбы с неугодными США достижениями мирового спорта»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Сенатом США антидопингового закона имени .

«Особо циничным выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих США из-под сферы охвата акта Родченкова выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги. Это и НБА, и НХЛ, и НФЛ.

Нужно ли это еще каким-то образом комментировать? Конечно, нет. Все понятно: создается еще один механизм борьбы с теперь уже неугодными США достижениями мирового спорта», – сказала Захарова.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами