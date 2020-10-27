РФС не рассматривает отставку Черчесова. Экстренный исполком не планируется («РБ-Спорт»)

В РФС не рассматривают вопрос об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России после поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций, сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на источник в организации.
По предварительной информации, экстренного заседания исполкома РФС по ситуации в российском футболе и в сборной пока не планируется.
Следующий исполком РФС состоится в середине декабря. Вероятно, он пройдет по стандартной схеме — итоги года подведут тренеры сборных, в том числе главный тренер национальной команды.
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