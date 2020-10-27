РФС не рассматривает отставку Черчесова. Экстренный исполком не планируется («РБ-Спорт»)

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС отставки Лига наций УЕФА Футбол

В РФС не рассматривают вопрос об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России после поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций, сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на источник в организации.

По предварительной информации, экстренного заседания исполкома РФС по ситуации в российском футболе и в сборной пока не планируется.

Следующий исполком РФС состоится в середине декабря. Вероятно, он пройдет по стандартной схеме — итоги года подведут тренеры сборных, в том числе главный тренер национальной команды.

Черчесов после краха в Сербии: отставка – это не к нему, претензий к новичкам нет, а Гильерме заменили, потому что не выручил

Концентрация ужаса сборной России: сыграли худший матч за 16 лет, провалили обе задачи 2020-го, усложнили отбор на ЧМ в Катаре

Опрос

Матч с Сербией – худшее, что вы видели от сборной России?
47554 голосa
Да, куда уж хуже – тем более решающий матч
56%
Сборная России по футболу
Ну нет, были же 1:7 от Португалии
29%
Сборная России по футболу
Это не худший матч, а роковое стечение обстоятельств
15%
Станислав Черчесов

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья