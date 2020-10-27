«У Соболева перед игрой с Сербией возникли боли в колене». Илья Казаков о том, почему форвард не вышел на поле

Журналист телеканала «Россия 24» поделился информацией о том, почему нападающий сборной России Александр Соболев остался в запасе на матч наций с Сербией (0:5).

«Главный кадровый вопрос к Черчесову – почему не играл Соболев? Насколько знаю, у него перед игрой возникли боли в колене. Даже не так – у него «защелкнуло» колено. Заблокировало.

Почему так случилось – это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю. Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал об этом, сняв бы сразу волну негатива. Вероятно, был на слишком сильных эмоциях, отвечал только на заданные вопросы.

Можно ли было бы выйти на уколах? Думаю, что нет. Но даже если да – в полную силу Соболев сыграть все равно бы не смог. А если бы вышел и получил травму... Помните, как в такой ситуации Петров вышел за «Краснодар» и выбыл до конца года?

У важный матч с «Динамо» в субботу. Соболев – тот игрок, который делает разницу. В субботу он сыграть сможет. А сборной вчера не помог, увы. Тот самый день, когда все пошло не так», – написал Казаков.

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