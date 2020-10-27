У Джикии дискомфорт в мышцах бедра, у Дивеева – подозрение на перелом носа и сотрясение после матча с Сербией

В сборной России сообщили о травмах игроков команды, выявленных после матча Лиги наций с Сербией (0:5).

«У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдет дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб примет решение о тактике и сроках лечения игрока.

в конце матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, он также сегодня должен пройти обследование. Надеемся, что ничего серьезного у защитника выявлено не будет, тем более, что Джикия с капитанской повязкой доиграл матч до последней секунды», – говорится в сообщении национальной команды.