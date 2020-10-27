Станислав Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек нет в команде?» Он говорил за кадром после пресс-конференции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по окончании пресс-конференции после матча с Сербией (0:5) в выразил недоумение вопросами об отставке.

«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20... А сколько, 14?

5:0? И что? 5:0 нам даст больше», – сказал Черчесов за кадром, как слышно в видеозаписи, опубликованной журналистом Sport24.ru Александром Занфировым.

Черчесов об отставке: «Вопрос не ко мне. Лигу наций начали хорошо, закончили неважно»

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Осмысляем 0:5: сербы легко вырубили наш прессинг и фланги, но самое страшное – Россия не знала, как что-то поменять