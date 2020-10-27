Испания деклассировала Германию, Рублев не вышел в плей-офф итогового, закон Родченкова в США, суд над ЦСКА и другие новости утра

1. Испания деклассировала Германию (6:0) в домашнем матче Лиги наций и вышла в полуфинал турнира. У немцев крупнейшее поражение в официальных матчах в истории, а испанцы с разницей 30:0 выиграли 7 последних домашних матчей. Ферран Торрес из «Ман Сити» сделал первый хет-трик в карьере.

Португалия победила Хорватию (3:2) без голов Роналду, Франция выиграла у Швеции (4:2), отправив викингов из дивизиона A в B. А вот матч Швейцария – Украина не состоялся из-за коронавируса. Теперь решение за УЕФА.

2. Рублев проиграл Циципасу на итоговом турнире ATP, упустив матчбол, и потерял шансы на выход из группы. Тим победил Надаля и пробился в 1/2 финала.

3. ЦСКА грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение антиковидных норм на стадионе. Будет суд. «Спартак» уже наказывали за это.

4. В квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке Эквадор порвал Колумбию (6:1), Уругвай уступил Бразилии (0:2), а Аргентина обыграла Перу (2:0) на выезде.

5. В КХЛ «Амур» проиграл «Авангарду» (2:3), «Сибирь» победила «Торпедо» (3:1), «Барыс» уступил «Магнитке» (1:2 Б).

6. Сенат США принял антидопинговый закон, названный в честь Родченкова. Теперь смогут привлекать к ответственности лиц, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях с участием американских спортсменов.

7. 24 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Зенит» в 9-м туре Евролиги (88:83), ЦСКА в гостях обыграл «Жальгирис» (87:78).

8. Хэмилтон назван самым влиятельным британцем с черным цветом кожи в 2020 году, Стерлинг и Рэшфорд – вне топ-10. А вот «Хаас» уже, кажется, подписал контракты с Мазепиным и Миком Шумахером.

9. Потолок зарплат «Реала» – 468,5 млн евро, выше всех в Ла Лиге. У «Барсы» на 85,8 млн меньше, у «Атлетико» – на 215,8 млн.

10. Рэшфорд основал книжный клуб, чтобы привить детям из малоимущих семей любовь к чтению.

11. Малком и Влашич – в топ-10 самых дорогих игроков не из топ-5 лиг, Марио Фернандес и Азмун – в топ-25. Согласны с версией Transfermarkt?

12. Клубный ЧМ перенесен на февраль 2021-го. Теперь «Бавария» не повторит рекорд «Барселоны» по трофеям (6) за год. Но, может, 7 возьмут в следующем сезоне?

13. Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией (2:2). Дважды горели в счете в товарищеском матче, но сумели уйти от поражения.

14. Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев заразились коронавирусом. IBU повысил зарплату президенту Далину до 120 тысяч евро в год.

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