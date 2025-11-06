«Фиорентина» договорилась с экс-тренером «Спартака» Ваноли. Он заменит Пиоли

Паоло Ваноли возглавит «Фиорентину».

«Фиорентина» согласовала договор с 53-летним Паоло Ваноли о назначении на пост главного тренера команды.

Таким образом, бывший тренер «Спартака » заменит уволенного Стефано Пиоли в итальянском клубе.

Ваноли ранее тренировал «Торино» с июля 2024 года по июнь 2025 года.

На данный момент «Фиорентина » занимает 20-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 4 очка в 10 матчах.