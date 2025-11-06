«Фиорентина» договорилась с экс-тренером «Спартака» Ваноли. Он заменит Пиоли
Паоло Ваноли возглавит «Фиорентину».
«Фиорентина» согласовала договор с 53-летним Паоло Ваноли о назначении на пост главного тренера команды.
Таким образом, бывший тренер «Спартака» заменит уволенного Стефано Пиоли в итальянском клубе.
Ваноли ранее тренировал «Торино» с июля 2024 года по июнь 2025 года.
На данный момент «Фиорентина» занимает 20-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 4 очка в 10 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
