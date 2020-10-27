Кокорин о Европе: «За миллион евро в «Рому» поехал бы, но я ждал конкретику. Поговорить можно хоть с «Барсой»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе в Серию А.

– Я очень расстроен из-за того, что ты не поехал – пока – в Италию, в Европу. Ты не мог дождаться августа?

– Мог. Но я же говорю, что сам прикоснулся к этому и почувствовал на себе, как это все происходит. Но могу сказать, что твои коллеги в Италии не совсем как бы доводят до конца то, что говорили – и все.

Если «Спартак» мне говорит: «Сань, мы в тебе заинтересованы, ждем», и они со мной увиделись, дали весь расклад – по условиям, по всему, нужно только подписать контракт – это конкретика, люди заинтересованы. А если, например, мне один итальянский клуб говорит: «Мы тебя хотим, пришлем конкретику...»

– Давай скажем, какой это клуб – .

– Нет. В «Роме» менялась власть. И после этого должны были прийти.

– Ну, подождал бы смену власти. Она бы случилась.

– А если бы мне сказали, что нет?

– «Спартак» был здесь.

– Смотри. Я не так себе это представлял. Мне казалось, что в таких чемпионатах, в таких клубах серьезно люди работают. Если у них есть контакт с тобой, они скажут: да-да или нет-нет. Но такого не случилось.

Я говорю, есть другие клубы, они меня поразили. Говорили люди: «Мы тебя хотим, завтра вышлем все условия». И они пропадали. А они на должностях серьезных. Все.

– Слышал историю, что «Рома» даже говорила: «Слушай, пока у нас смена власти, ты прилетай в Рим, познакомься с командой, руководством, а потом дождешься – в течение месяца подпишем контракт».

– Это правда, да.

– Чего не поехал?

– Коронавирус.

– Если бы не было коронавируса, ты бы готов был просто так слетать?

– Нет. Я им говорю: «Как вы себе это представляете»? Во-первых, я в «Сочи», идет сезон. Говорю: «Отпрошусь на выходные, вы мне все организуйте...»

– Самолет.

– Нет, самолет я бы себе сам организовал. Бумаги – что я там делаю. Я не могу написать в бумаге, что я вылетел в Европу – в «Рому» знакомиться. В Villa Stuart (известная клиника в Риме – прим. Sports.ru) приехал бы. Они так же пропали.

Я говорил про один клуб. Про «Рому». Я был в Villa Stuart [на операции в 2018 году], прожил в Риме месяца четыре. Я ходил на все их [«Ромы»] игры, мне нравилось, как они играют.

– Гимн понравился?

– Не помню. Фанаты, атмосфера – да. Проникся. Они тогда «Барселону» выбили, обыграв 3:0 [в Лиге чемпионов]. Хорошо играли. Поэтому... Не знаю, почему так.

– Ты был в списке. Тебя, как я понимаю, всерьез рассматривали. Ты думал об этом?

– Нет. У меня уже был контракт со «Спартаком». Уже все.

– То есть, если бы прилетело предложение из Италии, ты бы сказал «нет»?

– Я бы пришел к Камиловичу [Шамиль Газизов] и сказал: так и так. Мы обсуждали с ним. Я сказал, что я никуда уже не двинусь. Только если придет «Рома».

– А была договоренность по поводу «Ромы»?

– Какие-то финансовые условия для клуба. Про остальные я говорю: даже не буду.

– То есть, если в течение определенного времени придет с предложением «Рома», то будет выкуп для них?

– Да. Он говорит: «Мы придем с тобой обсудим и для «Ромы» нормально все решим».

– И ничего не пришло?

– Нет.

– Выкуп же был небольшой (Шамиль Газизов сказал Нобелю, что для российских клубов в контракте Кокорина отступных нет, для иностранных – есть – прим. Sports.ru)? По моей информации, все, что тебе выплатил «Спартак», ты бы должен был вернуть – и свободен.

– Наверное, это было бы правильно. Я уже в эти дела не лез.

– Ты сказал про «Рому». Но были и другие команды. «Наполи». Было?

– На уровне разговоров – да.

– «Фиорентина».

– Да.

– Кто был ближе?

– На уровне разговоров все. сказала: «Мы тебе все пришлем». А с мы просто должны были познакомиться. Там я, если честно, что-то тоже – не ответил сначала. Если бы они сильно хотели, мы бы договорились.

Из Турции клубы присылали предложения.

– , да?

– Да. Поговорить-то можно со всеми – хоть с «Барселоной». Я ждал конкретику, и все.

– Допускаешь, что причина – высокие финансовые запросы?

– Я не делал запросы никому. Я сказал: «Предлагайте». Пресса пишет, что Кокорин не уехал, потому что ему здесь предложили больше. Мне не предложили в Италии – ни один клуб, у меня нет на руках.

– А если бы итальянцы предложили 1 миллион евро?

– Смотря какой клуб. В «Рому» я бы поехал за миллион евро.

– У тебя в Италии два суперкрутых промоутера – Капелло и Манчини. Понимаешь, что они всем говорят, что Кокорин – это звезда.

– Я с ними работал и их не подводил, – сказал Кокорин, беседуя с журналистом .

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