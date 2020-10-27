У Дивеева закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей носа со смещением

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Лига наций УЕФА Игорь Дивеев Футбол

ЦСКА сообщил о характере травмы защитника Игоря Дивеева, полученной в матче Лиги наций между сборными России и Сербии (0:5).

У Дивеева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением.

Футболист находится под наблюдением медицинского штаба армейцев.

Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь. ЦСКА в следующем туре РПЛ сыграет с «Сочи».

Осмысляем 0:5: сербы легко вырубили наш прессинг и фланги, но самое страшное – Россия не знала, как что-то поменять

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