У Дивеева закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей носа со смещением

ЦСКА сообщил о характере травмы защитника Игоря Дивеева, полученной в матче между сборными России и Сербии (0:5).

У Дивеева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением.

Футболист находится под наблюдением медицинского штаба армейцев.

Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь. ЦСКА в следующем туре сыграет с «Сочи».

Осмысляем 0:5: сербы легко вырубили наш прессинг и фланги, но самое страшное – Россия не знала, как что-то поменять