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    Клэй Томпсон пропустит сезон-2020/21 из-за разрыва ахилла

    Теги травмы Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Эдриан Воджнаровски Баскетбол

    Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон не сможет выступить в сезоне-2020/21 из-за разрыва ахиллова сухожилия, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

    Трехкратный чемпион НБА накануне получил травму во время двусторонней игры в одном из залов в центре Лос-Анджелеса.

    В матче принимали участие нынешние и бывшие игроки НБА. В результате повреждения Томпсон не смог покинуть зал без посторонней помощи.

    Напомним, что Клэй Томпсон пропустил и прошлый сезон НБА из-за разрыва крестообразных связок левого колена. 

    30-летний игрок последний раз выходил на паркет в официальном матче 14 июня 2019 года.

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