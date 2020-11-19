Клэй Томпсон пропустит сезон-2020/21 из-за разрыва ахилла

Звездный защитник не сможет выступить в сезоне-2020/21 из-за разрыва ахиллова сухожилия, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Трехкратный чемпион НБА накануне получил травму во время двусторонней игры в одном из залов в центре Лос-Анджелеса.

В матче принимали участие нынешние и бывшие игроки НБА. В результате повреждения Томпсон не смог покинуть зал без посторонней помощи.

Напомним, что Клэй Томпсон пропустил и прошлый сезон НБА из-за разрыва крестообразных связок левого колена.

30-летний игрок последний раз выходил на паркет в официальном матче 14 июня 2019 года.

В НБА придумали, как пускать на стадионы 50 процентов зрителей и никого при этом не заразить