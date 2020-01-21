Вице-президент ИИХФ о переносе ЧМ-2021 из Беларуси в Москву: «Это был бы абсурд»

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал информацию о том, что чемпионат мира могут перенести из Беларуси в Россию.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сообщалось, что игры могут перенести из Беларуси в Москву.

По словам Куммолы, перенос матчей турнира в Москву маловероятен из-за ситуации с коронавирусом в России.

Он также указал на то, что Россия – практически единственная страна, поддерживающая действующего президента Беларуси , после объявления победы которого на выборах начались протесты по всей стране и продолжаются уже четвертый месяц.

«Это был бы абсурд, если бы Россия приняла у себя матчи Беларуси», – сказал Куммола.

Утверждалось, что президент ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время отправится в Москву, где обсудит детали переноса чемпионата мира с главой ФХР Владиславом Третьяком. Однако Куммола сказал, что Третьяк сейчас находится в Цюрихе.

ИИХФ должна принять решение по турниру в ближайшие дни.

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