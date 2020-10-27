«Зенит» – самый популярный клуб РПЛ в соцсетях, «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й

«Зенит» является самым популярным клубом в соцсетях по оценке компании IQUII Sport.

Анализ проводился по четырем платформам – твиттер, инстаграм, фейсбук и ютуб.

Общее число подписчиков «Зенита» в этих соцсетях – 3 млн человек. Второе место занял (2,1 млн), третье – (1,7 млн), четвертое – (757,4 тысячи), пятое – «Краснодар» (636,4 тысячи).

Ютуб-канал идет на 16-м месте по популярности в Европе (536 тысяч), опережая «Эвертон» (399 тысяч) и «Марсель» (383 тысячи).

Инфографика: IQUII Sport (по клику откроется большое изображение)