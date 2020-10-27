Константин Генич: «То, как Черчесов показывает себя на публике, многих отталкивает от сборной»

Комментатор поделился мнением о поведении тренера сборной России Станислава Черчесова на публике.

«К Евро будет время подготовиться, но глупо отрицать, что вера в потенциал этой сборной чуть-чуть поугасла.

Плюс Станислав Саламович очень требовательный тренер, но то, как он общается с журналистами и показывает себя на публике, многих немного отталкивает от национальной команды. Это лично мое впечатление, хотя, может быть, оно обманчиво», – высказался Генич.

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