Маскерано завершил карьеру, у Суареса ковид, Яндиев заговорил о драке с Харитоновым, Харден сделал запрос на обмен и другие новости утра

1. Экс-игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано завершил карьеру футболиста. Очень теплые слова прощания посвятил бывшему партнеру Лео Месси, достойно оценили карьеру аргентинца также Хави и Неймар.

2. Луис Суарес заразился с коронавирусом и пропустит матч с «Барселоной». Очень жаль, ведь настрой на эту игру у него наверняка был запредельный, учитывая то, как с ним расстались.

3. Адам Яндиев впервые заговорил о драке с Сергеем Харитоновым: убеждал, что не бил кастетом, денег на роды жены не просил, а драться полез из-за оскорблений в свой адрес – так, по его словам, учит действовать сам президент. Сейчас Яндиев задержан и находится в ИВС-1. Харитонов готовится к операции за границей.

4. Джеймс Харден сделал запрос на обмен из «Рокетс» и хочет перейти в команду, претендующую на чемпионство. Первыми в его списке идут «Бруклин» и «Филадельфия».

«Оклахома» обменяет Криса Пола в «Финикс».

5. Евгения Медведева пропустит Гран-при России по фигурному катанию, ее заменит Елизавета Нугуманова. Ожидается, что Женя вернется к пятому этапу Кубка.

7. Во второй день итогового турнира ATP Даниил Медведев обыграл Александра Зверева, Новак Джокович – Диего Шварцмана.

8. В КХЛ «Трактор» впервые обыграл «Йокерит» в гостях, одержав 14 побед в 17 последних матчах. СКА одолел «Салават», отыгравшись с 0:2, «Ак Барс» победил «Автомобилист». ЦСКА был сильнее «Локомотива», а рижское «Динамо» благодаря победе над «Куньлунем» прервало серию из 12 поражений. Все результаты дня – здесь.

9. «Зенит» не собирается продавать Артема Дзюбу, несмотря на последние события. Более того, у питерцев нет предложений по игроку.

10. На игре Сербия – Россия заменили польских арбитров на английских. Неужели из-за судейства Марчиняка с Турцией?

11. Женский ЦСКА стал чемпионом России за тур до конца первенства.

12. Клубы НХЛ представили ретро-формы от adidas. Выглядят шикарно!

13. Директору минского «Динамо» Баскову и экс-бойцу ММА Шакуте закрыли въезд в Латвию.

14. У Матвея Сафонова сомнительный тест на коронавирус. Симптомов нет, он уже сдал повторный тест и ждет шанса сыграть за первую сборную.

Цитаты дня

Павлюченко о судействе в игре с Турцией: «Арбитры – негодяи. Поляки русских не любят, было видно»

Кожевников о ЧМ-2021 в Минске: «В США, Франции, Германии мы демонстраций не видели? Давайте оттуда все перенесем»

Тихонов о допинге: «Норвежцы – узаконенные астматики. Извиняться нужно не перед ними, а перед любителями биатлона – напоганили мы много!»

Экс-директор «Барсы»: «Мы проиграли «Роме» и «Ливерпулю» из-за угловых. Если бы не они, нас называли бы лучшими в истории»

«Спартак» в ответ на заявления Трампа о победе на выборах: «Мы обыграли на «Энфилде» в 2017-м»